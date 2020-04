Aktuell 17.04.2020

Frequency Festival 2020 abgesagt

Nun ist auch das Frequency 2020 in St. Pölten abgesagt worden, nachdem die Regierung bis über den Sommer Großveranstaltungen verbietet.

Der Corona-Virus hat auch das Frequency Festival erwischt, das bis zuletzt gehofft hatte, stattfinden zu können. Wie es aussieht, könnte damit die Musik-Fangemeinschaft erstmals beim Donauinselfest in Wien das Ende der Maßnahmen gegen Corona feiern.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Frequency #Festival #Corona







Auch interessant!

Nova Rock 2020 abgesagt

Die Regierung hat im Rahmen der Maßnahmen rund um den Corona-Virus bekannt gegeben, dass zumindest bis in...



Donauinselfest 2020 im September

Das große Festival auf der Donauinsel in Wien muss heuer in den September verschoben werden. Auch hier is...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...



Termine und Corona-Virus

Durch die Vorgabe, größere Events abzusagen, sind unsere Terminübersichten nicht immer aktuell. Wie der S...



Frequency bringt Stau nach St. Pölten

Am kommenden Wochenende geht das 9. Frequency-Festival 2009 in die nächste Runde. Alles bleibt beim Alten...



FM4 Frequenzy Festival

Das ehemalig kleine FM4 Festival, welches 2001 am Open Air Gelände der Wiener Arena das Licht der Welt er...