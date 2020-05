#jetzt 04.05.2020

Hashtag im Fernsehen

Eines hat die Corona-Krise gezeigt: Fernsehsender sind in der Lage, eine Hashtag-Ansage neben das Senderlogo zu platzieren. Viel mehr aber auch nicht.

Sieht man heutzutage ins Fernsehen, dann fällt auf: Nicht nur 'HD' oder '18+' findet sich als Anhängsel neben dem Logo des Senders in einer der Bildschirmecken, auch ein '#wirbleibenzuhause', '#sicherzuhause' oder ein anderer motivierender Hashtag ist dort praktisch Pflicht. Jeder Sender hat da seine eigene Variante platziert, allen gemeinsam ist allerdings, dass sie in Social Media keinen Widerhall finden. Wie auch, manche sind in Schreibweise und Länge auch kaum tauglich für das Internet oder eine jüngere Zielgruppe als die der Pensionisten im TV.



Eine zusammenführende Funktion, eine Gruppenbildung um ein Thema oder um den jeweiligen Sender ist also nicht über den Hashtag gelungen. Doch all zu kritisch darf man das nicht sehen, auch wenn die TV-Sender wohl am ehesten dran gedacht haben, die Zuseher am Bildschirm zu halten und dabei noch modern auszusehen: Hashtags haben ja auch eine zweite 'Funktion' abseits der Verlinkung von Themen in Social Media. Selbst dort nämlich setzt man Hashtags auch zum Unterstreichen eines Punktes über die Hervorhebung oder zur emotionalisierenden Attribution ähnlich wie mit Emojis ein. Vielleicht beschränkt sich die Absicht der Sender mit den Hashtags neben dem Logo ja auf diesen Aspekt?

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#social media #Hashtag #Fernsehen #TV







Auch interessant!

Corona-Virus ändert Kino-Welt

Die Kinos sind zu und die Filmproduzenten suchen sich neue Wege zum Publikum. Vermutlich mit dauerhaftem ...



Mediennutzung und der Virus

Die aktuell in den USA außer Kontrolle geratene Corona-Pandemie hat das mediale Nutzungsverhalten der Ame...



Deprimiert statt inspiriert

Der Instagram-Trend #fitspiration, der Frauen zu mehr Sport anregen soll, hat in der Praxis den gegenteil...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...



Was werden User kaufen?

Ein an der Universität Tokio entwickelter Algorithmus kann anhand von Social-Media-Aktivitäten vorhersehe...



Twitter bekommt Themen-Abos

Twitter plant eine 'Interests'-Funktion, mit der User Follower von bestimmten Themen werden können und ni...



#24h133

Die Polizei in Wien hat sich internationale Vorbilder genommen und einen Tag lang ihre Einsätze auf Twitt...



Hashtag your Life

Ein Rocksong in einem Outfit, das auch in die goldene Zeit des Hard-Rock passen könnte, trifft auf einen ...



Social Media auf der Wall

Die Autoshow 2013 in Wien war nicht nur eine Messe, die Autoneuheiten gezeigt hat. Mit Opel und Peugeot h...