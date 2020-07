#yolo 16.07.2020

Corona: Viel Immunität

Mehr Immunität als angenommen sollen Menschen haben, die im Falle einer Infizierung nur geringe Symptome zeigen.

Neue Untersuchungen des Karolinska-Institut in Kooperation mit dem Karolinska-Universitätskrankenhaus haben gezeigt, dass viele Menschen mit leichten oder ohne COVID-19-Symptome über eine T-Zell-vermittelte Immunität gegen das neue Coronavirus verfügen. Dies gilt auch für diejenigen, die nicht positiv auf Antikörper getestet worden sind. Aus diesen Ergebnissen schließen die Forscher, dass die allgemeine Immunität gegen COVID-19 womöglich höher ist, als es bisherige Antikörper-Tests vermuten lassen.



'T-Zellen sind als eine Art von weißen Blutzellen darauf spezialisiert, viral infizierte Zellen zu erkennen und ein wesentlicher Bestandteil unseres Immunsystems', erklärt Marcus Buggert, einer der Hauptautoren und Assistenz-Professor am Zentrum für Infektionsmedizin des Karolinska-Instituts. Ihm zufolge erlauben eingehende Analysen den Forschern, die T-Zell-Reaktion während und nach einer COVID-19-Infektion exakt abzubilden. 'Unsere Resultate zeigen, dass etwa doppelt so viele Menschen eine T-Zell-Immunität entwickelt haben wie Personen, in denen wir Antikörper gefunden haben.'



Für die Studie führten die Forscher immunologische Analysen bei über 200 Probanden durch, von denen viele keine oder nur leichte COVID-19-Symptome aufwiesen. Eine weiterer spannender Befund: Es war nicht nur COVID-19-Infizierten eine T-Zell-Imnunität nachzuweisen, sondern auch vielen ihrer asymptomatischen Familienmitgliedern.

pte/red

