#omg 18.08.2020

Mit Corona kommen Drogen

Seit Jahren steigt der Drogenmissbrauch weltweit kontinuierlich an.

Laut dem UN-Drogenbericht von 2019 haben im Jahre 2017 rund 271 Millionen Menschen Drogen konsumiert und Studien zeigen, dass allein in jenem Jahr eine halbe Millionen Menschen an Drogen gestorben sind. Die Zahl der Drogennutzer ist gemäß dem UN-Bericht von 2009 bis 2017 um 30 % gestiegen. In dem Bericht aus dem Jahre 2019 wird erwähnt, dass - bedingt durch den Drogenkonsum - schätzungsweise 35 Millionen Menschen an Folgeerkrankungen leiden. Als weltweites Problem verlangt der Drogenmissbrauch nach einer globalen Lösung.



Drogen sind mehr als ein persönliches Problem. Der Missbrauch von Drogen, ob legal oder illegal, verursacht nicht nur großes persönliches Leid, sondern beeinflusst auch die Beziehungen zu den Mitmenschen, ist der Grund für Unfälle aller Art, für Kriminalität und beeinträchtigt die Volkswirtschaft durch Arbeitsausfälle und verminderte Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Drogen #Corona







Auch interessant!

Diabetes wegen Corona

Während der ersten zwei Monate der Corona-Pandemie in Deutschland ist Diabetes Typ I bei Kindern und Juge...



Corona-Bloopers

Die Nachrichten liefern schon normalerweise jede Menge lustige Momente, doch in Zeiten von Corona und der...



Spams nehmen zu

Die dümmsten aller Geschäftemacher versuchen gerade, die Corona-Zeit auszunutzen. Oder die verzweifeltste...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...