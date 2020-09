Aktuell 24.09.2020

Vienna ComicCon 2020: VieCC abgesagt

Eigentlich wurden Pläne geschmiedet, die eine Veranstaltung der Größe in der Messe machbar gemacht hätten. Doch das Covid-Imperium schlägt zurück, die ComicCon wird abegsagt..

2020 gibt es damit keine Ausgabe der Comic Con in Wien. Schade um den strahlenden Saisonabschluss im November in der Hauptstadt für Comics, Cosplay und Gaming. Auch das Rundherum wird abgesagt, VCA – Vienna Challengers Area 2020 ist damit auch nicht mehr am Messekalender. Die Videocon hat ohnehin nicht mehr als den Titel auf der Website ins Jahr 2020 gebracht.



Corona versus Cosplay geht vorerst einmal 1:0 aus. Dass die VieCC aber damit den Endgegner gefunden hat, ist unwahrscheinlich. Und so freuen wir uns schon auf nächstes Jahr, wo sicher viele Cosplayer die Werke der verlängerten ComiCon-Pause genutzt haben für einen perfekten Auftritt. Unterhalb verlinkt sind jedenfalls die Videos der letzten Ausgaben - schon da gab es viel zu sehen. Wer noch nicht rein geschaut hat, darf das jetzt nachholen!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Cosplay #Comics #ComicCon #VieCC #2020 #Corona







Auch interessant!

Vienna Comic Con 2019: VieCC Fotos und Videos!

Wir waren bei der ComicCon in Wien und haben die besten Bilder und Videos hier zusammengefasst....



VieCC 2018: Fotos und Video von der ComicCon

Die Vienna Comic Con oder kurz VieCC, wie die Comic Convention genannt wird, hat am Wochenende eine bunte...



Vienna ComicCon 2017

Die Comic Convention in der Messe Wien bringt auch dieses Jahr neben Cosplay und Comics auch Youtuber auf...



Comic Con Vienna 2016

Nun ist sie also vorbei, die zweite Ausgabe der Comic Con in Wien. Und sie war einmal mehr ein Highlight ...