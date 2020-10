#omg 29.09.2020

Wein-Wandertag findet 2021 statt

Die Ausgabe 2020 wurde nun in Wien abgesagt. Die Auflagen für eine Durchführung während der Corona-Pandemie waren zu groß.

Das Präventionskonzept war geschrieben, doch der Wiener Weinwandertag 2020 war nicht durchführbar, als die Registrierungspflicht bei allen teilnehmenden Ständen erforderlich wurde. Wien-Marketing, die durchführende Organisation, hat die Verschiebung auf 2021 daher konsequenterweise nun angekündigt.



Die vier Routen durch die Weinberge in Wien werden an einem noch zu definierenden Termin im Herbst des nächsten Jahres geöffnet. Dieses Jahr heißt es jedoch aussetzen.

#Wein #Wien #Wandern #Corona







