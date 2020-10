Aktuell 21.10.2020

Nächste ComicCon im November 2021

Nachdem dieses Jahr dem Corona-Virus zum Opfer gefallen ist, wird die nächste ComicCon in Wien Ende November 2021 stattfinden. Der Termin wurde nun fixiert.

Am 20. und 21.11.2021 wird wieder zur ComicCon geladen. Auch die VCA findet zu diesem Zeitpunkt statt.



Jene, die für dieses Jahr ihre Tickets bereits bezahlt haben, bekommen das Geld nun aber refundiert. Für nächstes Jahr findet der Tickertverkauf erst später wieder neu statt.

