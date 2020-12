Aktuell 09.12.2020

Krimi zum Hören

Eine der erfolgreichsten Kategorien unter den boomenden Podcasts sind die der Krimis aller Art.

Es gibt sie alle, die fiktionalen Krimis, die Aufarbeitung realer Fälle in persönlicher, dokumentarischer oder investigativer Art, die Lesestunden oder die wissenschaftliche Analyse. Für jeden ist etwas dabei, wenn es um den Zeitvertreib mit Mördern, Vergewaltigern, Spionen und ihren Widersachern geht. In guter alter Aktenzeichen XY-Art gibt es aber auch jene, die für Aufklärung alter Fälle sorgen. Hier sind sie, die besten Kriminal-Podcasts in deutscher Sprache!



Zeit Verbrechen



Der wohl beste Podcast des Genres ist jener der Zeit. 'Verbrechen' zeigt echte Kriminalfälle aus einer sehr gut recherchierten Perspektive mit tiefen Einblicken, gut aufbereitet und auf ethisch-moralisch hochstehende Art.



Mordlust



Mordlust liefert True Crime mit persönlichem Ansatz. Laura und Paulina erzählen sich die Geschichten und bieten eine Art live-reaction der jeweils anderen Person.



Dunkle Spuren



Fälle aus Österreich gibt es beim Kurier bei Dunkle Spuren. Man nimmt sich dabei die Vorbilder aus Deutschland in der Art der Aufbereitung, geht aber in die heimischen Bundesländer mit meist bekannten Fällen. Nicht selten auch mit dem Wunsch der Beteiligung der Zuhörer an der Aufklärung.



Stern Crime Spurensuche



Der Stern begibt sich auf Spurensuche und liefert Interviews und Hintegründe zu Ermittlungen und der Sicht der Polizei.



Mordgeflüster

Schmutzige Geschäfte

Verbrechen nebenan

Zeichen des Todes





Und natürlich gibt es noch viel mehr - und da Geschmäcker und Wünsche gänzlich unterschiedlich sind wie die Akzente der Sprecher der verschiedenen Podcasts, darf die Auflistung einiger weiterer hier nicht fehlen. Reinhören zahlt sich aus!

