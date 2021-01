Celeb Video 04.01.2021

Deutsches Youtube-Rewind 2020

Der Jahresrückblick von Youtube bleibt dieses Jahr aus, eine deutschen gab es ohnehin nicht. Robbubble springt wieder einmal ein.

