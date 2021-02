Aktuell 11.02.2021

Universal in TikTok

Die chinesische Video-App TikTok erhält künftig kompletten Zugang zum Katalog des Musiklabels Universal Music Group (UMG).

Die beiden Unternehmen haben außerdem eine 'erweiterte globale Allianz' angekündigt, in der sie gemeinsam an neuen Features für die Social-Media-Plattform arbeiten wollen. 'Wir werden in Zukunft weiterhin Künstler und Songschreiber unterstützen, indem wir gemeinsam mit UMG Musikfans auf TikTok erreichen. Unsere Plattform ist ein wichtiger Einflussfaktor auf die Charts. Wir werden zusammen dem Aufstieg von neuem Talent helfen und auch altehrwürdige Künstler einem neuen Publikum bekannt machen', sagt Ole Obermann, Global Head of Music bei TikTok.



Bei der UMG stehen unter anderem Superstars wie Billie Eilish, Dua Lipa, Ariana Grande oder Rapper Eminem unter Vertrag. TikTok-User sollen in Zukunft sämtliche Songs dieser Künstler in ihre Clips einbauen können, ohne dabei lizenzrechtliche Schwierigkeiten zu bekommen. UMG und TikTok wollen auch mit der vorhandenen Musik mit neuen Anwendungen experimentieren.



TikTok hat schon im vergangenen Jahr Lizenz-Deals mit größeren Musiklabels vereinbart. Auch von den Unternehmen Sony Music, Merlin und der Warner Music Group können Nutzer bereits Songs verwenden. Damit hat die Videoplattform einen Großteil der heute populären Musik abgedeckt.

