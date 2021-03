#tube 01.03.2021

Betti Mary rettet die Welt

Ein SOS für die Erde schickt die Sängerin in ihrem neuesten Song auf die Reise. Samt eindrücklichen Wünschen an die Zuhörer.





Doch besser, als das hier zu zitieren, ist es, gleich das Original zu hören. Unsere Empfehlung gilt also dem Video, das zum Song (zu hören auf den großen Streaming-Plattformen) ebenfalls veröffentlicht wurde.

#Video #Erde #Umwelt #Klima #Musik







