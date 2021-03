Aktuell 25.03.2021

Warner und Tencent

Die Apps von Tencent werden künftig auf Musik von Warner zugreifen können. Das US-Label Warner Music Group (WMG) hat eine mehrjährige strategische Kooperation mit dem chinesischen Tech-Giganten Tencent angekündigt.

Dessen Musikabteilung Tencent Music (TME) wird den gesamten Katalog an Künstlern, die WMG vertritt, über alle seine Streaming-Portale im Festland Chinas anbieten. Sie wollen sogar ein Plattenlabel als Joint-Venture launchen, um neue Künstler zu promoten.



'Unsere Zusammenarbeit mit TME hat für lokale und internationale Künstler bereits viele Erfolge gebracht. Nun wollen wir gemeinsam noch mehr neue Möglichkeiten erschließen', erklärt Simon Robson, President International bei WMG, anlässlich der Präsentation der Partnerschaft. Diese sei auch mit höheren Investitionen in die Förderung von Künstlern und der Erweiterung des Musikrepertoires verbunden. 'Diese erneuerte und erweiterte Partnerschaft hilft uns dabei, es zu erreichen, dass unsere Künstler in einem der am schnellsten wachsenden Musikmärkte der Welt nicht mehr ignoriert werden können', betont Robson.



Bei TME schätzt man die bisherige Zusammenarbeit mit WMG und spricht von einem 'langjährigen tiefen gegenseitigen Vertrauen'. 'Wir haben dieselbe Leidenschaft und Vision, wenn es um das Thema Urheberrechte und den Schutz von Künstlern und ihren Werken geht. Diese Kooperation wird einen neuen Branchen-Benchmark in Bezug auf die diversifizierte Entwicklung und Wertschöpfung in der chinesischen Musikindustrie setzen', so TME-CEO Cussion Pang.



Für die großen westlichen Musiklabels ist in China noch viel zu holen. Denn obwohl das Reich der Mitte fast ein Fünftel der Weltbevölkerung beherbergt, hat die Musikwirtschaft dort im vergangenen Jahr nur knapp unter drei Prozent ihrer gesamten Umsätze von 20 Mrd. Dollar (rund 17 Mrd. Euro) generiert. Gleichzeitig verfügt das Land dank der enorm anwachsenden Popularität von Streaming-Diensten über eines der größten Wachstumspotenziale im Musikbereich. TME ist das größte Unternehmen der Branche in China und besitzt mit QQ Music, KuGou und Kuwo auch die drei größten Streaming-Portale im Land.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Musik #Lizenz #China #Tencent #Warner







Auch interessant!

Gewinne bei Tencent

Der chinesische Internet-Riese Tencent verzeichnet im dritten Quartal 2020 einen Gewinnanstieg von 89 Pro...



Facebook ist bald Nummer 2

Denken Sie einmal nach, welches Social Network zum Überholen angesetzt hat und Facebook bald von Platz 1 ...



Amazon speichert für Europa

Der Online-Speicher 'S3' soll auch nach Europa kommen. Neue Datencenter in Europa bringen nun auch mehr D...