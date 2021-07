Aktuell 06.07.2021

Schokolade hilft beim Abnehmen

Frauen, die eine konzentrierte Menge an Schokolade während eines engen Zeitfensters in der Früh einnehmen, helfen dem Körper Fett zu verbrennen und die Blutzuckerwerte zu senken, wie eine Studie des Brigham and Women's Hospital zeigt.

Die Forschungsergebnisse wurden in 'The FASEB Journal' veröffentlicht. Gemeinsam mit Wissenschaftlern der University of Murcia wurde eine randomisierte, kontrollierte Cross-Over-Studie mit 19 Frauen nach der Menopause durchgeführt, die entweder eine Stunde nach dem Aufstehen in der Früh 100 Gramm Schokolade aßen oder am Abend eine Stunde vor dem Schlafengehen. Anschließend wurden die Gewichtszunahme und zahlreiche andere Parameter mit dem Verzicht auf Schokolade verglichen.



Das morgentliche oder abendliche Essen von Schokolade führte zu keiner Gewichtszunahme. Schokolade am Morgen oder am Abend kann Hunger und Appetit, die Zusammensetzung der Mikrobiota, Schlaf und weitere Bereiche beeinflussen. Eine große Menge von Schokolade am Morgen kann helfen, Fett zu verbrennen und die Blutzuckerwerte zu senken. Schokolade am Abend oder in der Nacht veränderte das Ausgeruhtsein am nächsten Morgen und den Leistungsstoffwechsel.



Laut dem korrespondierenden Autor Frank A. J. L. Scheer zeigt die Studie, dass nicht nur 'was', sondern auch 'wann' gegessen wird, Auswirkungen auf physiologische Mechanismen haben kann, die bei der Regulierung des Körpergewichts eine Rolle spielen. 'Unsere Freiwilligen nahmen trotz der erhöhen Kalorienaufnahme nicht zu.' Diese Ergebnisse zeigen, dass Schokolade nach Belieben die Energiezufuhr verringerte. Das entsprach auch der beobachteten Verringerung von Hunger, Appetit und dem Verlangen nach Süßigkeiten, wie bereits in früheren Studien nachgewiesen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Gesundheit #abnehmen #Gewicht #Schokolade







Auch interessant!

Schokolade macht stark

Schokolade tut nicht nur dem Körper gut, sondern erhöht auch die Lebenslust. Das betont die Ernährungspsy...



Weniger macht dicker?

Miniportionen bei Schokolade, Chips oder Keksen helfen nicht dabei, die Linie zu halten. Vielmehr verleit...



Abnehmen mit Diät

Der richtige Weg zur Bikini-Figur ist nicht immer naheliegend, der Jojo-Effekt umso mehr....



Dauerhaft abnehmen

Der Wunsch, ein paar Kilo abzunehmen, ist bei vielen Frauen gegeben. Das Problem daran liegt lediglich in...