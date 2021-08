Aktuell 14.08.2021

Caravan Salon Austria im Oktober

Kein anderer Caravaning-Markt in Europa wächst so rasant wie der in Österreich. Die Reisemobilverkäufe sind um 74 Prozent gegenüber dem bereits sehr starken Vorjahr gestiegen.

Rund um Fahrzeugneuheiten und nützliches Zubehör dreht es sich beim „Caravan Salon Austria 2021‟, der vom 20. bis 24. Oktober auf dem Messegelände in Wels stattfindet. Angekündigt haben sich mehr als 130 Unternehmen. Neben Reisemobilen und Wohnwagen bildet auch der Selbstausbau von Kastenwagen einen Schwerpunkt. Der österreichische Caravan-Salon versteht sich nicht zuletzt auch als Anlaufstelle für Neueinsteiger.

