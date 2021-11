Prominente 13.11.2021



Die Cover-Stars: Musik-Influencer

Junge Musiker haben es nicht immer leicht. Doch da startet gerade eine neue Generation, die mit Cover-Songs und den Methoden von Social Media Marketing rasch aufsteigt.

Blutjung, musikalisch an Mainstream-Rock und Hits orientiert, stark mit den Methoden von Social Media konform, meist bildhübsch und dann auch noch höchst erfolgreich mit Fans interagierend: So könnte man die Generation Musiker kennzeichnen, die gerade in Youtube, Twitch und Co. kräftig durchstartet. Und das passend zu den neuen Medien gemeinsam, interagierend, kollaberierend. Die alten Hasen haben da schnell nichts zu melden und gleichzeitig doch, denn deren Musik wird ohrwurmgerecht für den Aufstieg verwendet, denn der basiert weitgehend auf Cover-Songs. Und ja, der bringt Abos, Fans und Klicks ohne Ende!



Wo beginnen wir bei der Reise durch den Himmel der neuen Stars in Social Media? Nun, nehmen wir die junge Band 'Iron Cross'. Beginnen wir deshalb dort, weil sie ein Zusammenspiel mehrerer dieser neuen Helden im Musikbusiness ist, die abseits von Labels und Branche werkt.











Auch hier gibt es alles auf Youtube und Co, in den Downloadplattformen auch noch, im klassischen Handel, Radio und Co. so gut wie nichts. Und doch kann man sie hören, immer öfter. Und millionenfach über Abos und Algorithmen. Und wie man sieht in schnell wechselnder Besetzung, deren Bandmitglieder noch dazu alle auch in verschiedenen Formationen und auch Solo aktiv sind.











Das betrifft die Masterminds hinter den Projekten genauso wie einzelne Proponenten, oft die augenscheinlichen Sängerinnen am Mikrofon.











Aber nicht nur personell pushen sich die neuen Stars ordentlich, auch inhaltlich. Neben Kooperationen und vielen Online-Kooperationen und einer hohen Schlagzahl an Veröffentlichungen versuchen sich die Influencer auch immer wieder an den gleichen Songs, um gemeinsam über diverse Fangruppen und Playlists nach vorne in den Youtube-Charts zu kommen.











Hier etwa Minniva, die genau wie die obengenannten bei Within Temptation Covern und sich gegenseitig indirekt empfehlen. Die Youtube-Vorschläge gehen automatisch in beide Richtungen.



Gemeinsam ist den neuen Stars auch eine flinke Arbeitsweise: Hochwertige Produktionen in Sound und Video durch hohe Standardisierung, vorhandene Studios (prächtig in Bild und Ton) und demnach perfekte Präsentation liefern auf Fließband das Song für Song, wo traditionelle Bands noch in Alben und Jahresrhytmen denken.











Hier etwa Halocene mit Querverbindungen zu anderen der gleich arbeitenden Stars in Youtube. Auch hier also wieder die gegenseitige Unterstützung in beide Richtungen.











Und immer wieder auch offensichtlich, dass nicht nur die starke Stimme zählt, sondern auch lange Beine, große Oberweiten, modelhafte Gesichter und generell hübsche Körper. Nie aber ohne musikalische Eignung, das ist Grundvoraussetzung und in meist genialer Arbeit auch bestens inszeniert.











Und auch da wieder der Verweis weiter in die Tiefen des musikalischen Youtube und neue Entdeckungen an jeder Ecke.











Kreativität kommt dabei sehr oft aus dem Osten in Europa und noch weiter weg. Was die Szene in Asien in deren Netzwerkten vorgelebt hat, findet den Einzug interessanter Weise oft im Osten mit einigen Entdeckungen im Norden und Süden Europas.











Wer nach all den Beispielen glaubt, nur die sexy Frauen mit großartiger Stimme machen die neue Generation an Influencer-Bands groß, irrt. Auch Männer schaffen das, oft aber mit anderen Talenten: Etwa bei Leo und seinen Frog Leap Studios, wo der Humor in allen Videos mitschwingt.











Der ganze Kanal ist sehenswert, die Metal-Cover-Versions diverser Hits werden nicht nur musikalisch ansprechend dargestellt!



Und so schließen wir den Kreis hiermit ab, denn man könnte ewig weiter forschen. Die Videos oben geben sicher einen guten Start in die Szene, denn die Links zu weiteren Vertretern der Gattung sind unendlich. Darunter sind dann auch diverse eigene Werke der Musiker, die also neben Covern auch noch mehr bieten können. Viel Spaß beim Stöbern!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Media #Musik #Stars #Influencer #Musiker







Auch interessant!

Romantik verschwindet aus der Musik

Unvorstellbar und unanständig war es im Jahr 1960 für einen Rocksänger, das Wort Sex in seinen Texten exp...



Die drei Sängerinnen mit dem meisten Sex-Appeal

Bei den weiblichen Superstars der Musikszene lautet das Motto zur Zeit: Nackte Haut ist Trumpf! Gleichgül...



Beyonce: Girls regieren?

'Run The World (Girls)' soll als neue Hymne der Mädchenbewegung los legen. Grammy Gewinnerin und US-Vorze...



Sexy: Heißes Alexandra Stan Video

Die YouTube-Prinzessin 2011 heißt Alexandra Stan und ist gerade mal 22 Jahre alt. Mit ihrem Mega-Hit 'Mr....



Sexy Animal: Ke$ha

Sie kam auf einer Party im San Fernando Valley in Los Angeles zu Welt, ihre Mutter ist eine ehemalige Pun...



Lady-Outing: So Gaga ist der Penis

Lady Gaga wird zitiert, sie habe einen Penis zusätzlich zum weiblichen Geschlecht. Fotos und Videos dokum...