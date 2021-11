#tube 16.11.2021

Pirate Bay wird TV-Serie

Die Torrent-Seite 'The Pirate Bay' (TPB), die für die Entwicklung des modernen Internets wohl wichtigste schwedische Erfindung, bekommt eine eingene TV-Serie.

Schwedens öffentlich-rechtliches Fernsehen SVT plant, einen Sechsteiler zu drehen. Regie führen wird Jens Sjörgen, bekannt für das Ibrahimovic-Biopic 'I am Zlatan'. Der Drehstart ist für Herbst 2022 geplant, sodass die Serie wohl rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum von TPB fertig sein sollte.



Im Jahr 2003 ging The Pirate Bay in Betrieb und der Torrent-Index erfreute sich schnell großer Beliebtheit. TPB sowie die beteiligten schwedischen Programmierer Peter Sunde, Fredrik Neij und Gottfrid Swartholm wurden für die einen zu Ikonen, für die Unterhaltungsbranche zum Feindbild, und für das offizielle Schweden zum Problem. 'Es war der Schlüssel, der alle Informationen für eine ganze Generation erschlossen hat. Gleichzeitig hatten wir Beamte in Regierungsbüros, die sich kaum E-Mails schicken konnten. Es ist eine Geschichte über ein Schweden, das mit einer neuen Realität konfrontiert wurde', meint Sjörgen gegenüber der SVT.



Eben damit, dem Weg der TPB-Macher hinter Gitter und mit den verschiedenen Blickwinkeln auf The Pirate Bay wird sich die Drama-Serie befassen. Auch auf die Bedeutung von TPB für die Entwicklung des modernen Internets soll eingegangen werden. Hier darf man auf die SVT-Interpretation gespannt sein. Denn Online-Piraterie und damit insbesondere die wohl bekannteste aller Piraten-Seiten, gelten so manchem Experten als ein Treiber, warum die Unterhaltungsindustrie letztlich doch relativ schnell legale digitale Dienste wie Netflix oder Spotify angenommen hat.



Peter Sunde ist an dem SVT-Projekt nicht direkt beteiligt, wie er gegenüber 'TorrentFreak' bestätigt. 'Es ist schmeichelhaft und ein bisschen nervenaufreibend, dass Interesse besteht, eine Serie über TPB zu machen. Ich denke, es ist eine wichtige Geschichte und wenn sie in Produktion geht, hoffe ich, dass sie uns gerecht wird - und mich nicht zu blöd aussehen lässt', meint der TPB-Mitgründer.



Sunde selbst möchte in einem eigenen Video-Projekt aber eher darauf eingehen, was bei TPB hinter den Kulissen vorging. Genauere Details hat er aber noch nicht preisgegeben. Mit einem geplanten Drehstart im Herbst 2022 hat jedenfalls der SVT-Sechsteiler sogar eine Chance, um den 15. September 2023 vielleicht auch bei internationalen Partnern auf Sendung zu gehen - das wäre das 20. Jubiläum von The Pirate Bay.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Serie #Piraterie #Internet







