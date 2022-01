Nackt 05.01.2022

Miley Cyrus nackt auf der Bühne

Der Star hat den Jahreswechsel live bei NBC verbracht und während der Performance das knappt Textil verloren. Die Reaktion darauf war aber souverän.

Moderation und Auftritte in knapper Kleidung zum Jahreswechsel live im Fernsehen: Miley Cyrus geizte auch vorher nicht mit nackter Haut. Doch als das Oberteil sich verflüchtigte, dürfte die Überraschung ob der Garderobe auch bei Miley groß gewesen sein.







Die junge Sängerin (29 Jahre) nahm das locker, ging hinter die Bühne um kurz später mit neuer verdeckender Kleidung wieder weiter zu performen. Sie wisse nun alle Blicke auf sich gerichtet, ergänzte sie dazu.



Mit Nacktheit und blanken Brüsten hat Miley Cyrus ohnehin wenig Probleme, nachdem sie als eher züchtiger Kinderstar prüde begonnen hatte. Auftritte und Videos des Stars waren auch zuletzt schon freizügig bis hin zu nackten Nippeln in Musikvideos. Die Links unterhalb geben zahlreiche Hinweise auf Fotos und Videos, die Miley Cyrus schon vor der Show in Miami nackt und frei gezeigt haben. Sie spielt gerne mit dem sexy Image und konnte vermutlich daher so sicher und selbstbewusst auf den Vorfall reagieren, chapeau!

#Miley Cyrus #nackt #Fernsehen







