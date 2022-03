Aktuell 16.03.2022

Übergewichtige Kinder

Übergewichtige Kinder haben ein erhöhtes Risiko, vor dem 20. Lebensjahr an einer Herz-Kreislauf-Störung, Osteoarthritis und Diabetes zu erkranken. Das zeigt eine Untersuchung von Staffan Mårild von der Universität Göteborg.

'Wir haben eine Vielzahl von wachstumsbezogenen Daten von Kindern im Alter von bis zu zehn Jahren analysiert', so Mårild. Diese Daten stammen aus den routinemäßigen Gesundheits-Checks in Entbindungsstationen, Kindergesundheitszentren und schwedischen Schulgesundheitsdiensten. Auch flossen per Umfrage erhobene Angaben über Größe und Gewicht der Eltern ein.



Als die Kinder 18 bis 20 Jahre alt waren, hat der Kinderarzt mit seinem Team 513 von ihnen auf ihren Gesundheitszustand hin überprüft. Von jedem Probanden haben die Forscher den kardiometabolischen Index ermittelt, mit dem sich die Risiken für künftige Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser einschätzen lässt. Dieser Index beinhaltet die Werte von Blutfetten, Blutzuckerhaushalt, Blutdruck und Taillenumfang. 'Unser primäres Ziel war es, den Zusammenhang zwischen Übergewicht im Kindesalter einerseits und dem kardiometabolischen Index der jungen Erwachsenen in der Follow-up-Studie andererseits zu bewerten', sagt Mårild.



Das Hauptergebnis der Studie: Die Studienteilnehmer mit Übergewicht und Fettleibigkeit zeigen im Alter von zehn Jahren im Vergleich zu normalgewichtigen Zehnjährigen einen signifikanten Anstieg des kardiometabolischen Index und damit ein erhöhtes Erkrankungsrisiko im späteren Leben. Den Forschern zufolge unterstreichen die Ergebnisse die immense Bedeutung der Gesundheitsumfragen der Schulgesundheitsdienste. Sie betonen die Bedeutung präventiver und gesundheitsfördernder Initiativen im Vorschulalter sowie in der Jugend. Die Eckpfeiler seien eine gesunde Ernährung, tägliche Bewegung und regelmäßige körperliche Aktivität, Stressabbau und ausreichend Schlaf.



In Schweden sind elf Prozent der Vierjährigen übergewichtig, bei den Elf- bis 15-Jährigen sind es 15 Prozent. Diese Anteile haben sich in weniger als 30 Jahren mehr als verdoppelt. Bei jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 29 Jahren liegt die Zahl laut Statistiken der schwedischen Gesundheitsbehörde bei bis zu 31 Prozent. Ähnliche Entwicklungen gibt es in anderen Industriestaaten.

