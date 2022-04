Celeb Video 14.04.2022

Streaming verwirrt

46 Prozent der US-Bürger, die Streaming-Dienste nutzen, haben Probleme, unter der Fülle der Angebote das zu finden, was sie sehen möchten.

Das zeigt eine Umfrage des Researchers Nielson unter 1.400 Teilnehmern in den USA. Im Dezember 2019 gab es etwas mehr als 646.000 Programmtitel in den traditionellen US-TV- und Streaming-Diensten. Bis Februar 2022 war diese Zahl laut Gracenote auf mehr als 817.000 angewachsen. Gracenote ist ein Nielson-Unternehmen, das Unterhaltungsdiensten und Unternehmen weltweit Musik-, Video- und Sportmetadaten sowie Technologien zur automatischen Erkennung von Inhalten anbietet.



Die Nutzung von Streaming-Diensten hat während der COVID-19-Pandemie deutlich zugenommen, weil viele gezwungen waren, zu Hause zu bleiben und wenig zu tun hatten, außer Filme anzusehen, die Fernsehen und Streaming-Dienste anboten. In einer durchschnittlichen Woche sehen sich die US-Zuschauer rund 2,8 Mrd. Stunden Videoinhalte an, gegenüber etwas mehr als 2,3 Mrd. vor einem Jahr. Darüber hinaus ist die Zahl der Personen, die für drei oder mehr Streaming-Dienste bezahlen, in den vergangenen drei Jahren weiter gestiegen. Im Jahr 2019 gaben acht Prozent an, für vier oder mehr Dienste abonniert zu haben. 2022 waren es schon 18 Prozent. Sieben Prozent zahlten sogar für sechs und mehr Plattformen.



Die Zahlen könnten noch weiter steigen, da 93 Prozent der Befragten angaben, dass sie ihre kostenpflichtigen Streaming-Abos erhöhen oder deren Anzahl zumindest beibehalte wollen. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten sagen, dass sie sich einen gebündelten Video-Streaming-Dienst wünschen, mit dem sie 'so wenige oder so viele Video-Streaming-Dienste auswählen können, wie sie möchten', heißt es bei Nielson.



Im März dieses Jahres hat Verizon seine neue '+play'-Plattform angekündigt, die auch darauf abzielt, Streaming-Optionen für Kunden zu zentralisieren und es ihnen zu ermöglichen, einige ihrer Lieblings-Abos ohne zusätzliche Kosten zu kaufen und zu verwalten. Die Plattform beinhaltet Partnerschaften mit Netflix, Peloton, Disney+ und anderen Streamern, so das Unternehmen. In Europa gibt es bereits derartige Abos, etwa von der Deutschen Telekom.

