#jetzt 28.04.2022

Fliegen ohne Benzol Forscher der Sandia National Laboratories und des Los Alamos National Laboratory haben modifiziertes Kerosin entwickelt, bei dem Aromaten, deren bekanntester Vertreter das Benzol ist, durch Cycloalkane ersetzt werden. Diese ringförmigen organischen Moleküle bestehen - wie auch Aromaten - ausschließlich aus Wasser- und Kohlenstoffatomen. Kerosin enthält heute schon kleine Mengen an Cycloalkanen, dazu noch Alkane, Aromaten und Olefine.



'Im Gegensatz zu anderen Verkehrsmitteln, wie Pkw und Lastwagen, ist derzeit nicht abzusehen, wie man den Luftfahrtsektor elektrifizieren könnte. Daher ist es nötig, die Emissionen so weit wie möglich zu senken', sagt Sandia-Chemiker Alexander Landera. Selbst der CO2-Ausstoß könne reduziert werden, weil sich Cycloalkane, die normalerweise aus Erdöl hergestellt werden, auch biologisch produzieren lassen.



Die Forscher haben die Eigenschaften von Cycloalkanen untersucht, die die Betriebsfähigkeit, Leistung und Sicherheit des Flugzeugs beeinflussen könnten. 'Wir haben uns verschiedene Familien von Cycloalkanen angesehen, um herauszufinden, welche die besten Kraftstoffeigenschaften und den höchsten Energiegehalt haben', unterstreicht Landera.



'Die Entwicklung besserer Flugtreibstoffe ist Teil der generellen Mission von Sandia, die nationalen und globalen Sicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit der Klimakrise anzugehen', sagt Anthe George, Senior Manager der Sandia-Gruppe für angewandte Biowissenschaften und Ingenieurwissenschaften. Der Klimawandel sei eine Bedrohung für die nationale und globale Sicherheit.



'Sandia hat eine lange Tradition darin, die Nation mit klimabezogenen Innovationen zu versorgen, die bereits einen Einfluss auf die Emissionsminderung hatten, einschließlich Verbrennungsforschung, solarthermische Tests und Windparktechnologie', so George. Die Entwicklung eines Flugtreibstoffs mit verringerten CO2- und Rußemissionen sei für die laufenden Minderungsbemühungen gegen die globale Erwärmung von entscheidender Bedeutung. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Forschung #Klimaschutz #Umweltschutz #Fliegen #Treibstoff





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Treibstoff aus Giftgas

Forscher der Ohio State University (OSU) haben stinkendes Schwefelwasserstoffgas (H2S) in seine Bestandt...



Hybrid-Flugzeug

Das Flugzeug der Zukunft transportiert sein Antriebssystem im Frachtraum, jedenfalls wenn es nach den Vor...



Überschall wieder in Reichweite?

Forschergruppen am US-amerikanischen MIT und an der japanischen Tohoku University haben unabhängig vone...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: