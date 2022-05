Aktuell 03.05.2022

Zirkadiane Diät unwirksam?

Nur essen zu einer bestimmten Zeit, also das Prinzip der zirkadianen Diät, hilft nicht beim Abnehmen.

Zu dem Schluss kommen Forscher des Nanfang Hospital, der Southern Medical University und der Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine. Das Team hat ein Jahr lang übergewichtige Freiwillige beobachtet, die zwei Diäten einhielten, darunter die zirkadiane. Frühere Untersuchungen an Tieren hatten darauf hingedeutet, dass die Beschränkung der Essensaufnahme auf bestimmte Zeitfenster helfen könnte, Gewicht zu verlieren oder zumindest nicht zuzunehmen.



Das amerikanisch-chinesische Team wollte das an Menschen überprüfen, und zwar in der längsten und umfassendsten Studie, die es bisher zu diesem Thema gab. 139 übergewichtige Freiwillige nahmen daran teil. Sie erklärten sich bereit, ein Jahr lang eine kalorienreduzierte Diät zu machen. Eine zufällige Anzahl der Freiwilligen wurde auch gebeten, ihr Essen auf die Zeit zwischen acht und 16 Uhr zu beschränken.



Die Kalorienzuteilung haben die Forscher nach Geschlecht unterteilt. Frauen sollten zwischen 1.200 und 1.500 Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen, Männer zwischen 1.500 und 1.800. Alle Probanden wurden regelmäßig gewogen und medizinisch untersucht, um sicherzustellen, dass die Diät keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen hat.



Die Bilanz am Ende der Testphase ist ernüchternd. Diejenigen, die sich im Zeitfenster ernährt hatten, verloren zwar mehr an Gewicht als die Vergleichsgruppe. Der Unterschied war jedoch so gering, dass er nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht als signifikant zu bezeichnen ist. 'Die zirkadiane Diät bringt praktisch nicht mehr als eine, die nicht zeitgebunden ist', so die Forscher.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Forschung #Diät #Ernährung #Abnehmen







Auch interessant!

Protein reguliert Körpergewicht

Das Protein Augmentor-alpha, das im Zusammenhang mit Krebs erforscht wurde, stellt sich zusätzlich als Re...



Sport und Gewicht

Der Mangel an körperlicher Bewegung könnte in Europa doppelt so viele Menschen töten wie Fettleibigkeit, ...



Abnehmen mit Ayurveda?

Ayurveda und Körpergewicht haben viel miteinander zu tun. Denn laut dieser Lehre soll der Mensch im Gleic...



Abnehmen mit Diät

Der richtige Weg zur Bikini-Figur ist nicht immer naheliegend, der Jojo-Effekt umso mehr....



Schlank im Schlaf!

Nein, nicht mit jemanden schlafen ist das Rezept, welches wir hier anbieten, sondern nur da...