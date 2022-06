#jetzt 15.06.2022

Geimpfte im Vorteil

Mehr als ein Fünftel der britischen Arbeitgeber will im nächsten Jahr nur noch Mitarbeiter beschäftigen, die gegen COVID-19 geimpft sind, wie eine YouGov-Umfrage im Auftrag von Acas zeigt.

Das Londoner Unternehmen berät in Sachen Arbeitsrecht und fungiert als Mediator im Streitfall. Während 22 Prozent der Befragten, die Impfpflicht wollen, lehnen 55 Prozent sie auf der Insel ab. 19 Prozent zeigen sich unschlüssig. Der Gesetzgeber in Großbritannien sieht keine Impfpflicht vor.



Die Ursache für die geringe Bereitschaft, eine Impfpflicht einzuführen, sind laut Acas-CEO Susan Clews arbeitsrechtliche Gründe: 'Es ist am besten, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, den Impfstoff zu erhalten, anstatt darauf zu bestehen, dass sie ihn bekommen. Und es ist eine gute Idee für Arbeitgeber, Rechtsberatung einzuholen, bevor sie eine Impfstoffrichtlinie einführen.' Möchte ein Arbeitgeber geimpftes Personal, sollte dieser mit dem Personal oder der zuständigen Gewerkschaft sprechen, rät Clews.



Es gebe einige praktische Möglichkeiten, wie Arbeitgeber Mitarbeiter unterstützen könnten, indem sie ihnen den Lohn weiterzahlen, wenn sie nach dem Impfen mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Im Normalfall bekommen sie nur das niedrigere Krankengeld. Arbeitgeber könnten auch erwägen, den Mitarbeitern bezahlte Freizeit für Impftermine anzubieten. Wenn jemand nicht geimpft werden möchte, dann sollte der Arbeitgeber auf dessen Bedenken hören. Manche Menschen hätten gesundheitliche Gründe, weil sie eine allergische Reaktion auf den Impfstoff fürchten. Selbst die, die keine Gründe angeben wollen, sollten nicht diskriminiert werden, heißt es.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Impfung #Arbeit #Studie







Auch interessant!

Medizin und Social Media

Der Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens für das Durchfiltern von Postings in sozialen Medien...



Daten für die Medizin aus Social Networks

Der Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens für das Durchfiltern von Postings in sozialen Medien...



Impflügen und Echokammern

Das Thema Impfungen polarisiert, auch im Social Web: Befürworter wie Gegner finden sich dort oft in Echok...



Leitl fordert Anerkennung

Zielpunkt-Diskussion und Registrierkassen-Debakel: Unternehmer werden laufend zu unrecht kriminalisiert o...