Stress und Schmerzmittel der Pflanzen

Salicylsäure ist nicht nur Ausgangsmaterial für Aspirin, das gegen Kopfschmerzen und Entzündungen sowie vorbeugend gegen Herzinfarkte eingesetzt wird.





Bis zu einem gewissen Grad können sich Pflanzen selbst schützen, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Dann produzieren sie ein Alarmmolekül namens MEcPP, wie die beteiligten Forscher Wilhelmina van de Ven, Katayoon Dehesh und Jin-Zheng Wang in Experimenten mit Acker-Schmalwand (Arabidopsis) herausfanden - einem Kohlgewächs, das Landwirte als Unkraut ansehen. Wenn sich MEcPP aufbaut, löst es die Produktion von Salicylsäure aus, die wichtig ist für den Schutz von Chloroplasten, den Organellen, in denen die Fotosynthese stattfindet. 'Es ist, als würden Pflanzen ein Schmerzmittel einnehmen, genau wie wir', sagt van de Ven.



'Da Salicylsäure den Pflanzen hilft, Belastungen standzuhalten, die mit dem Klimawandel immer häufiger auftreten, liegt es nahe zu versuchen, die Fähigkeit der Pflanzen zu erhöhen, sie zu produzieren', so Dehesh. Dies könne ein großer Schritt sein, um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Alltag zu lindern. Dabei gehe es nicht nur um die Sicherung der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Pflanzen reinigten zudem die Luft, indem sie Kohlenstoffdioxid binden, um Biomasse aufzubauen, außerdem böten sie Schatten und Lebensraum für zahlreiche Tiere.



Die Forscher wollten die Art und Weise, wie Salicylsäure produziert wird, und die Bedingungen, die Pflanzen dazu bringen, besser zu verstehen. Dies führte sie zu Chemikalien, die als reaktive Sauerstoffspezies (engl. reactive oxygen species, ROS) oder Sauerstoffradikale bezeichnet werden und die alle lebenden Organismen als Reaktion auf Umweltstress produzieren. Ein Beispiel ist die menschliche Haut, die als Reaktion auf Sonnenlicht, das zu Sommersprossen und Sonnenbrand führt, ROS produziert, womit sich die Krebsgefahr verringert. Genauso reagieren auch die Pflanzen.

pte/red

