Schönheit ist Plus-Size

Das weibliche Schönheitsideal in den USA wandelt sich - nicht zuletzt durch die sozialen Medien. Das zeigen Forschungsergebnisse der Boston University.

Demnach gewinnen Plus-Size-Modelle die Oberhand. 'Während das amerikanische Schönheitsideal von extremer Schlankheit geprägt ist, wie sie in Victoria-Secret-Modellen und ihren abnehmenden Körpergrößen zu sehen ist, haben wir versucht, die Auswirkungen von Plus-Size-Modellen zu untersuchen, indem wir ihre Körpermaße und Social-Media-Präsenz überprüfen, um ihre aufkommende Rolle in den aktuellen Schönheitsstandards besser zu verstehen', sagt Co-Autor Neelam Vashi.



Die Forscher haben die Körpermaße und Eigenschaften von 159 Plus-Size-Modellen und die Top 10 der bestbezahlten Mainstream-Modelle bewertet, die von der Redaktion des Magazins 'Forbes' bestimmt wurden. Die Forscher nutzten Social Blade, ein Social-Media-Analyse-Tool, während sie die Fashion Model Directory und die Websites von Modelagenturen verwenden, um physische Metriken wie Augen- und Haarfarbe, Größe und Co zu erhalten.



Obwohl die Top 10 der bestbezahlten Models eine durchschnittliche individuelle Fangemeinde von 38 Mio. und Plus-Size-Models durchschnittlich 'nur' 3,8 Mio. Follower haben, ließen sich laut den Forschern keine signifikanten Unterschiede zwischen durchschnittlichen Likes pro Post, durchschnittlichen Kommentaren pro Post und Gesamtbeiträgen feststellen. Die Daten zeigen , dass bei extrem schlanken Models und Plus-Size-Models das Taille-Hüft-Verhältnis im Schnitt 0,71 respektive 0,74 beträgt, was darauf hindeutet, dass diese Metrik ein konstanter Schönheitsstandard für alle Körpertypen bleibt.



'Mit dem sich verändernden gesellschaftlichen Körperbild in Amerika haben Plus-Size-Models an Popularität gewonnen und sich positiv auf ein körperintegratives Schönheitsmodell ausgewirkt', schreiben die Autoren. 'Das Mainstream-Modell setzt sich jedoch immer noch durch.' Im Laufe der Zeit hat die Präsenz von Plus-Size-Models in der Modebranche zugenommen. Der gesellschaftliche Druck auf die Einzelhändler, sich auf eine größere Körpervielfalt einzurichten, trage wahrscheinlich zur zunehmenden Präsenz von Plus-Size-Models bei, heißt es abschließend.

pte/red

