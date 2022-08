Aktuell 04.08.2022

Eröffnung der NorthWestNatives

Die Indianer-Pferde-Erlebniswelt ist eine Mischung aus Ausstellung, Show und Themenpark. Am 6.8. startet die Erlebniswelt in Gschaid/Birkfeld in der Steiermark mit einer großen Eröffnung.

Danach geht es gleich in den Regelbetrieb mit laufenden Führungen und großen Shows am Wochenende. Dazu gibt es noch viel Unterhaltung, etwa Bogenschießen im Stil der Indianer, und noch mehr Kulinarik für die potentielle Ruhephase nach dem Rundgang. Es gibt nämlich viel zu sehen, insbesondere Pferdeliebhaber und Fans der Indianerwelt kommen auf ihre Kosten.











Der Besuch in Gschaid zahlt sich in jedem Fall aus. Und so ganz nebenbei hilft das Projekt bei der Zucht der echten Indianerpferde und der Kultur der Indianer in den USA selbst. Denn die neue Erlebniswelt ist nur ein Teil der Arbeit, der andere ist die Unterstützung für die Natives in Amerika, wo die Kultur mit den Indianerpferden unterzugehen droht. Und so sorgt nicht nur die umfangreiche Sammlung an originaler Kleidung, Waffen und Werkzeugen der Indianer in der Ausstellung dafür, dass das echte Wissen zu den Indianern erhalten bleibt, sie ist auch eine Chance, direkt bei den Ureinwohnern Amerikas einen Fortbestand der Kultur sichern zu können.



North West Natives



Spaß, Wissen und ein guter Nebeneffekt: Wer ab 6.8.2022 in Birkfeld einen Blick auf die NorthWestNatives-Ausstellung erhaschen will, sollte das in jedem Fall machen. Zwischen Tipis, Pferden und exklusiven Ausstellungsstücken warten viele Geschichten der Indianer direkt von den Machern - so nah kommt man der Indianerkultur und den echten indianerpferden so schnell nicht mehr!

