Immer mehr Streaming

Schon 38 Prozent derjenigen, die Videos im Internet streamen, tun dies täglich. Weitere 46 Prozent mehrmals pro Woche.

Das ist das Ergebnis einer Befragung des Digitalverbands BITKOM unter 1.163 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 1.012 Internutzer. Demnach streamen bereits 87 Prozent der User beziehungsweise 75 Prozent aller befragten Bundesbürger Videos im Netz. Zum Vergleich: 2021 waren es noch 70 Prozent.



Video-Streaming findet vielen Plattformen und Portalen statt. YouTube, Vimeo und Twitch liegen bei der Beliebtheit an der Spitze. 85 Prozent der Nutzer schauen dort Clips und Co, sechs Prozentpunkte mehr als 2021.



Das zeitversetzte Fernsehen von im linearen TV bereits gelaufenen Sendungen liegt dahinter (71 Prozent), büßt jedoch im Vergleich zum Vorjahr sechs Prozentpunkte ein. Auf Platz drei liegt das Streamen von Serien und Filmen über On-Demand-Portale wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ (61 Prozent).



Vier von zehn Internetnutzern streamen Videos in sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram oder Facebook. Live-Streams des aktuellen Programms von linearen TV-Sendern schauen 37 Prozent - ein Minus von sieben Prozentpunkten. Jeder Vierte streamt auch Sportereignisse auf darauf spezialisierten Portalen wie Sky, DAZN oder Eurosport Player (25 Prozent).



'Die Zahl der Angebote wächst stetig. Außer den Streaming-Angeboten der Fernsehsender haben im Vergleich zu 2021 alle Streaming-Möglichkeiten nochmals an Beliebtheit gewonnen', so Sebastian Klöß, Bereichsleiter Consumer Technology beim BITKOM. Ein Prozent gibt zu, auch illegale Streaming-Portale zu nutzen.

