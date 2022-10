Aktuell 26.10.2022

Halloween von Snapchat

Rechtzeitig vor Halloween können User von Snapchat via Augmented Reality (AR) virtuell in verschiedene Kostüme schlüpfen und so gleich direkt austesten, welches Outfit sie am 31. Oktober tragen wollen.

Über eine Kooperation mit dem Kostümhersteller Disguise lässt sich die ausgewählte Verkleidung dann auch gleich bestellen und nach Hause liefern. 'Ab dem 11. Oktober können Snapchatter über unsere App zahlreiche Kostüme anprobieren, mit Freunden teilen und kaufen', so der Messaging-Service. Mit dabei seien unter anderem viele Charaktere und Figuren beliebter Filme und TV-Serien - von Disney etwa 'Hocus Pocus', 'Princess' oder 'Villains', von NBCUniversal 'The Office' oder 'Chucky', von Netflix 'Squid Game' oder 'Stranger Things' -außerdem noch 'Minecraft', 'Power Rangers', 'Transformers', 'Cobra Kai' und 'Ghostbusters'.



'Mit dieser neuen AR-Erfahrung wollen wir zeigen, wie einfach und lustig es sein kann, auf Snapchat etwas anzuprobieren und zu kaufen', sagt Ben Schwerin, Senior Vice President of Content and Partnerships bei Snapchat-Mutter Snap. Dank der Partnerschaft mit Disguise sei die Auswahl des diesjährigen Halloween-Kostüms nun um einiges schneller und leichter. 'Man muss dafür nicht einmal einen Fuß in ein Geschäft setzen', betont Schwerin.



Wer via AR Kostüme ausprobieren möchte, muss in der Snapchat-App auf das öffentliche Profil von Disguise wechseln, indem 'Disguise Costumes' in die Suchzeile eingetippt wird. Dort kann dann nach unterschiedlichen Markennamen und TV- sowie Film-Franchises gesucht werden, um eine breite Palette an Verkleidungen für Halloween anzuprobieren und bei Gefallen auch zu kaufen. Laut eigenen Angaben von Snapchat zeigen bereits 92 Prozent der eigenen Nutzerschaft Interesse daran, AR-Features für das Einkaufen zu verwenden. Seit Januar vergangenen Jahres sollen bereits 250 Mio. Snapchatter Erfahrungen mit AR-Einkäufen gesammelt haben.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kostüm #Halloween #Snapchat







Auch interessant!

Jugend glaubt eher an Fakes

Teenagern fällt es schwer, zwischen falschen und wahren Gesundheitsinformationen zu unterscheiden, wie ei...



TikTok hängt Facebook bei Jugend ab

TikTok hat sich als eine der Top-Online-Plattformen für US-Teenager etabliert, während der Anteil der Jug...



Smartphones erst ab 13?

13 Jahre ist das richtige Einstiegsalter für das erste Mobiltelefon eines Kindes. Dieser Meinung sind meh...



Halloween Bloopers

Im Fernsehen gibt es viele Blödheiten - und gerade Halloween bringt viele Gelegenheiten, das zu beweisen....



Ein Totenkopf für Halloween

Die Geschichte mit dem Kürbis ist ausgelutscht. Außerdem ist ein oranges Melonengewächs am Kopf nicht ger...



Halloween

'Süßes oder Saures?' Wer möglichst viel Erfolg beim Sammeln von Süßigkeiten haben möchte, benötigt auf al...



Halloween-Verkleidungen

Nimmt man an einer Halloween-Party oder einem Halloween-Umzug teil, kommt man um die passenden Halloween-...



Halloween

Hier finden Halloween-Fans und solche, die es noch werden möchten, zahlreiche Informationen zu diesem gan...