Celebrity Web 26.01.2023

'Barbarella' Jane Fonda bei Lugner am Opernball 2023

Richard Lugner hat heute in seiner Lugner City den Stargast in seiner Opernball-Loge präsentiert.

Nach Ornella Muti beim letzten Ball-Einsatz ist dieses Jahr Jane Fonda in Wien. Sie ist 85, aber immer noch auf Leinwand und Bildschirm zu sehen. Jane Fonda war zwar Barbarella, ist heute aber eher mahnendes und gereiftes Gewissen in der Gesellschaft und damit eigentlich gar nicht so im Beuteschema für die Lugner-Loge.



Doch auch diese wurde geändert, seitlich unten dürfte sie in diesem Jahr sein. Details zu den Plänen am Ball selbst wurden noch nicht bekannt gegeben, Jane Fonda dürfte aber ihre Vorstellungen vom Besuch umsetzen können.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lugner #Opernball #Jane Fonda #Wien







Auch interessant!

Opernball 2022 abgesagt

Kurz nach der Vorstellung der Regeln 'nach' dem Lockdown in Österreich hat der Opernball die Absage für d...



Opernball 2021 abgesagt

Die Ballsaison in Wien wird weitgehend ohne Ball abgehen: Nun wird auch der traditionsreiche und wirtscha...



Opernball 2019 im Jubiläumsjahr

Interessante Gäste, zwei besondere Jubiläen und noch ein paar andere Einblicke der anderen Art haben wir ...



Melanie Griffith bei Lugner

Beim Opernball in Wien 2018 bringt Richard Lugner mit Melanie Griffith wieder Hollywood-Flair nach Wien....



Goldie Hawn bei Lugner

Richard Lugner präsentierte heute seinen Stargast für den Opernball 2017. Niemand geringerer als Blondloc...



Hilary Swank am Opernball

Nach der 'besten Nebenrolle' bei Lugner kommt auch eine doppelte Hauptrollen-Oscar-Preisträgerin auf den ...



Wer ist Mira Sorvino?

Der neue Stargast in der Opernballloge von Richard Lugner hat einen Oscar und einen Golden Globe und ist ...



Ruby bei Lugner?

Die junge Escort-Dame, die bei Silvio Berlusconi für Schlagzeilen in Italien sorgt, soll nun bei Lugner i...



Bälle in Österreich

Das Angebot an Bällen ist sehr breit gefächert....