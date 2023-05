Aktuell 03.05.2023

Nähe durch ESC? Welche Rolle die Vergabe der '12 points' spielen und ob es Unterschiede im Votingverhalten zwischen EU- und Nicht-EU-Ländern gibt, untersuchte Muamer Budimliæ für seine Masterarbeit im Studiengang European Studies der FH Burgenland. Der Eurovision Songcontest (ESC) ist die meistgesehene Fernsehsendung in Europa und erreichte letztes Jahr 200 Millionen Zuseherinnen und Zuseher. Mit seiner Gründung 1956 wollte man den durch die Weltkriege erschütterten Kontinent Europa einen. Ob das Musikspektakel tatsächlich dazu beiträgt, die europäische Identität zu stärken, und was diese überhaupt ausmacht, untersuchte der Musikologe Muamer Budimliæ in seiner Abschlussarbeit im Masterstudium European Studies – Management of EU projects an der FH Burgenland.



'Die Bedeutung und Macht der Musik auf unser alltägliches Leben wird massiv unterschätzt', begründet er seine Themenwahl. Die wissenschaftliche Arbeit gab Budimliæ die Gelegenheit, sein Interesse für Europa mit seiner Leidenschaft für Musik zu verbinden. 'Der ESC ist eine Bühne, die global Wirkung zeigt. Neue Musikstile, Modetrends, soziale Trends, politische Ideologien und Lifestyles stellen sich dort vor.'



Für seine empirische Arbeit zog Muamer Budimliæ die offizielle ESC Database der Jahre 2016 bis 2022 heran und untersuchte jeweils die top fünf Songs darauf hin, in wie weit sie die europäische Identität offenbaren. Der Studienautor konnte aufgrund der ausgewählten Songs drei Indikatoren für die Bewertung der europäischen Identität definieren. 'Diese sind Solidarität, Diversität und Empathie, die intensiv in den meist-bepunkteten Songs bearbeitet werden.'



'Die Ideologie des ESC ist zutiefst kosmopolitisch angelegt', führt er aus. 'Das Wertekonzept umfasst außerdem Demokratie und die Wahrung der Menschenrechte.' So hätte etwa der Sieg Aserbaidschans im Jahr 2011 dazu beigetragen, dass ein sozio-politischer Wandel im Land angestoßen wurde. Budimliæ ist überzeugt: 'Der ESC beeinflusst die Interpretation einer europäischen Identität.'



Welche Rolle die sogenannten '12 points' spielen, stehe außer Frage, so der Musikologe: 'Der ESC hat das Potenzial, das nationale Image positiv zu prägen und Interessensgemeinschaften mit anderen Ländern zu stärken.' Besonders deutlich zeigt sich auch eine politische Dimension. So wurde Russland im Jahr 2022 als Reaktion auf den Angriffskrieg auf die Ukraine von der Teilnahme zum ESC ausgeschlossen. Die Ukraine gewann das Musikevent mit einem nationalistischen Beitrag, was Sprache, Kostüme, traditionelle Musikinstrumente und Melodie betrifft. Das Voting-Ergebnis beim ESC 2022 zeigte nicht zum ersten Mal die Solidarität der Europäischen Gemeinschaft. Schon 2014 spiegelten die Ergebnisse die Reaktionen auf den Russland-Ukraine-Konflikt wider.



Anhand der ESC Database untersuchte der Absolvent auch das Wahlverhalten nach Herkunft. 'Ich wollte wissen, ob die Bevölkerung eines Nicht-EU-Landes genauso für ein Diversity-thematisierendes Lied abstimmt, wie die Bewohner*innen eines EU-Mitgliedsstaates', erläutert er. Festhalten konnte er, dass es keine signifikante Unterscheidung in der Interpretation der Europäischen Identität zwischen EU- und Nicht-EU gibt. 'Beide Gruppen zeigen ein ähnliches Verhalten, was die Werte Solidarität, Diversität und Empathie betrifft. Fußend auf den Televoting-Zahlen stehen sich die beiden Länder-Gruppen ideologisch also näher, als man vermuten könnte.' pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Musik #Song Contest #ESC #Studie #Europa





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Song Contest mit Böhmermann und Schulz

Der European Song Contest ist um eine Attraktion reicher, die über die Musik hinaus geht: Jan Böhmermann ...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: