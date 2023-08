#promi 11.08.2023



Rehragout-Rendezvous im Kino

Nach gefühlt 2000 Kuchen und noch mehr Schweinsbraten, Semmelknödeln und Kraut beschließt die Oma, sich der familiären Fürsorge zukünftig zu entledigen. Chaos pur!

„Was gibt's zum Essen?“ „Nix.“ Paukenschlag am Eberhofer-Hof: Die Oma (Enzi Fuchs) streikt! Papa Eberhofer (Eisi Gulp), Franz (Sebastian Bezzel), Leopold (Gerhard Wittmann) und Susi (Lisa Maria Potthoff) sollen doch bitteschön endlich mal lernen, sich selbst zu versorgen. Ausgerechnet jetzt übernimmt Susi auch noch vorübergehend Niederkaltenkirchens Rathaus als stellvertretende Bürgermeisterin und reduziert mit ihrer neugewonnenen Macht Franz‘ Posten kurzum auf halbtags, damit er sich zukünftig um Sohn Pauli kümmert.







Diese Aktion touchiert die Eberhofer‘sche Männlichkeit empfindlich. Zum Glück dauert es aber nicht lange bis eine Krähe ein menschliches Ohr aufgabelt und sich ein eigentlich festgefahrener Vermisstenfall überraschend zu einem verzwickten Mordfall entwickelt, der Franz und Rudi (Simon Schwarz) als Ermittler-Dreamteam erneut in Höchstform vereint.



Aktuelle Gewinnspiele...



Wir verlosen passend zum Start im Kino am 10.8.2023 zwei mal zwei Kinotickets für den Film! Viel Erfolg bei dem Gewinnspiel!





Material (c) 2023 Constantin Film / Bernd Schuller

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Verlosung #Gewinnspiel #Film #Kino







Auch interessant!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Nachdem sie von der menschlichen Welt abgeschirmt wurden, machen sich die Turtles mit ihrem Lehrmeister S...



Streaming beflügelt US-Wirtschaft

Insbesondere schon das Streamen von Musik hat über 14 Mtrd. Dollar zum BIP der USA beigesteuert....



Urlaubsfotos nerven die anderen

Das Posten von Urlaubsfotos in sozialen Medien kommt bei vielen Nutzern gar nicht gut an. Das zeigt eine ...