Größe von SD-Karten und USB-Sticks testen

Günstige Angebote von SD-Speichern, SSD-Platten oder USB-Drives versprechen hohe Speichermengen und bieten nicht selten nur einen Bruchteil davon wirklich an. Mit diesem Werkzeug kann man Betrug von echten Speichern unterscheiden.

Validrive ist schnell und löscht keine Inhalte, testet aber quer über den Speicherplatz eines USB-Sticks, um festzustellen, ob er wirklich bis in den letzten Bereich hinein speicherbar ist.





Ob die Sticks bieten, was sie versprechen? Foto: Pixel Shot / Adobe Stock



Das ist wichtig, denn fällt man auf betrügerische Speicher herein, dann zeigen diese mehr GB als tatsächlich vorhanden sind, man verliert also all das, was man in den 'hinteren' Speicherregionen speichern würde.



Download Validrive



Mit Validrive kann man kostenlos prüfen, ob der Speicher wirklich die Größe hat, die er verspricht. So fällt man nicht mehr auf Betrüger herein und verliert keine wertvollen Daten mehr.

