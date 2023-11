Aktuell 29.11.2023

Star Wars und Alltagssprache

Zahlreiche Begriffe aus der Kultfilmreihe 'Star Wars' sind in den Wortschatz von Englischsprachigen übergegangen. Das hat Linguistin Christina Sanchez-Stockhammer von der Technischen Universität Chemnitz ermittelt.

'Ich wollte herausfinden, ob Wörter aus dem 'Star Wars'-Universum bereits Teil unseres eigenen Universums geworden sind.' Sie hat untersucht, wie oft die Wörter 'Jedi', 'Padawan', 'Yoda', 'Lichtschwert' und 'to the dark side' in digitalen englischen Texten vorkommen und welche Bedeutung sie dort haben.



Das Wort 'Jedi' beispielsweise kommt mehr als viermal pro eine Mio. Wörter im amerikanischen COCA-Korpus vor, der eine Auflistung der Begriffe des zeitgenössischen amerikanischen Englisch ist. 'Jedi' kommt damit ungefähr genau so häufig wie die zum allgemeinen Wortschatz gehörenden Wörter 'Jewel' und 'Dizzy' vor. Die Treffer stammen aus ganz unterschiedlichen Quellen wie Blogs und News.



'Star Wars ist zu einem so wichtigen Teil der Populärkultur geworden, dass Yodas Rolle als Mentor oder das Erscheinen von Lichtschwertern großen Teilen der Bevölkerung bekannt sind und somit die Grundlage für innovative Sprachverwendungen bilden', konstatiert Sanchez-Stockhammer. Mehrere Wörterbücher hätten bereits Begriffe aus 'Star Wars' aufgenommen.



Der Einfluss von Star Wars auf die englische Sprache wird besonders deutlich in der Konstruktion 'to the dark side', die in Kombination mit Verben wie 'cross over' eine Verschiebung hin zur dunklen Seite der Macht zum Ausdruck bringt. 'Während Licht und Dunkelheit bereits vor den Star-Wars-Filmen als Metaphern für Gut und Böse verwendet wurden, gibt es in früheren Texten die Wendung 'zur dunklen Seite hin' nicht', so die Linguistin. Innovative Verwendungen wie 'Ein Entwickler wechselt zur dunklen Seite und lernt Marketing' seien ein Beispiel dafür, dass das Star-Wars-Vokabular seine Spuren in der englischen Sprache hinterlassen hat.

