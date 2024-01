Celeb Video 16.01.2024

Kaleen beim Song Contest 2024

Österreich tritt in Malmö beim Song Contest mit Kaleen an. Marie-Sophie Kreissl, so ihr echter Name, hat im letzten Jahr ihr erstes eigenes Album veröffentlicht, ist aber bereits lange im Musikbereich aktiv.





Kaleen ist durchaus tauglich für das Musik-Business und für Erfolge auf Mainstream-Bühnen, möchte man nach Durchsicht der Performances rund um ihre Album-Veröffentlichungen meinen. Beim Song Contest 2024 trifft sie aber auf harte Konkurrenz.







Im letzten Jahr hat Loreen den ESC gewonnen, Kaleen kann hier zumindest im Reim des Namens perfekt nachfolgen. Ganz so einfach wird die Rechnung freilich nicht werden.

#Song Contest #Kaleen #Musik #Pop







