Soundtrack aus Games beliebt

Jeder dritte Gamer in Deutschland, immerhin rund 23 Mio. Menschen, hört Soundtracks von Computer- und Videospielen im Alltag.

Bei den 25- bis 34-Jährigen hört sogar mehr als die Hälfte (55 Prozent) etwa über Streaming-Plattformen wie Spotify, YouTube und Co Musik von Games, zeigt eine Analyse des game - Verband der deutschen Games-Branche.



'Von unvergesslichen Acht-Bit-Melodien von Games-Klassikern wie 'Tetris' oder 'Super Mario' bis zu großartiger Orchestermusik auf der großen Bühne: Musik in Games unterstützt nicht nur das Spielgeschehen, sondern erzählt Geschichten, schafft eine emotionale Verbindung zu Charakteren und Story und bleibt oft lange in Erinnerung', so games-Chef Felix Falk.



Laut der neuen games-Studie ist gut jedem zweiten Gamer die Musik von Spielen wichtig. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es sogar 71 Prozent. Und auch außerhalb der Spielewelt finden die Musikstücke Anklang: So sagen mehr als vier von zehn Personen, dass sie durch den Soundtrack in Games sogar neue Bands oder Musiker für sich entdeckt haben.

